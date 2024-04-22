Rachel Araz trafik kazası geçirdiğini sosyal medya hesabından açıkladı

22 Nisan 2024 09:39 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 09:47

Geçirdiği trafik kazasının ardından yaşadıklarını takipçileri ile paylaşan fenomen ismin sağlık durumu araştırıldı. Çeşitli içerikleri ile dikkatleri çeken Araz'ın son durumu hakkında...

Sosyal medya fenomeni olan ve sevilen isim durumunun iyi olduğunu Instagram hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

‘’En sol şeritte tek başıma otobanda giderken başka bir araç bana yandan tam dik açıyla çarptı. Beni akan trafikte tur attırarak ters çevirdi. Hava yastıkları patladı, araç durduğu anda o şokla kapımı açıp çimenlere koştum başka biri daha çarpmasın diye. Sonrası ambulans, polis, hastane. Binlerce şükür ki iyiyim ama yaşadığım travmayı bir saniye dahi unutamıyorum. O saniyeler sadece şunu düşündüm; demek böyle ölüyor insanlar trafik kazalarında. Siz ne kadar dikkat ederseniz edin başınıza bu gelebiliyor. Sinir sitemim çöktü, durmadan ağlıyorum. Allah korudu, başka bir açıklaması yok. İyi ki yalnızdım şükürler olsun ki, aksini düşünmek dahi istemiyorum.’’

Paylaşımı ise şöyle oldu: