Raf bulutları nedir? Raf bulutları ne anlama gelmektedir?

25 Mart 2024 12:38 - Güncelleme : 25 Mart 2024 12:49

Şemsiyesiz çıkmayın! Fırtına ve şiddetli yağış... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 25 Mart hava durumu

Şemsiyesiz çıkmayın! Fırtına ve şiddetli yağış... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 25 Mart hava durumu

İstanbul'da ani yaşanan hava kararmasının ardından insanlar raf bulutunun ne olduğunu araştırmaya başladı. İnsanların oldukça dikkatini çeken bulutların ne anlama geldiği de merak edilenler arasında yer aldı. Detaylar haberimizde...

RAF BULUTLARI NEDİR?

Raf bulutları havanın ani kararmasına neden olur. Arcus bulutlarının bir alt türü olan raf bulutları genellikle güçlü fırtınalar esnasında meydana gelir. Cumulonimbus bulutlarının altında yer alırlar. Cumulonimbus bulutundan aşağı doğru inen soğuk hava akımı, yere doğru soğuk hava yayılmasına neden olur. Bu sırada yükselen sıcak havanın soğuyarak yoğunlaşmasının ardından raf bulutları oluşur.

RAF BULUTLARI NE ANLAMA GELİR?

Bu bulutlar genel olarak gök gürültülü fırtınaların habercisi olarak bilinmektedir. Fırtına yaklaştıkça daha belirgin hale gelirler.