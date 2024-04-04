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04 Nisan 2024 18:42 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 18:44

Ramazan Bayramı arefe günü noterler kapalı olacak

Ramazan Bayramı yaklaşırken, vatandaşların noter işlemleri için dikkat etmesi gereken tarihler belli oldu. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Ramazan Bayramı arefe günü noterler kapalı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusuyla memurlar için Ramazan Bayramı tatili netleşti. Ancak vatandaşlar, noterlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. İşte, noterlerin çalışma durumu...

NOTERLER AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Noterler, resmi tatillerde faaliyet göstermiyor. Dolayısıyla, Ramazan Bayramı'nda da arefe günü ve bayram günlerinde noterler kapalı olacak. 5 Haziran Cuma günü saat 17.00'dan sonra noterler resmi tatile girecek ve işlem yapılamayacak.

Ramazan Bayramı arefe günü noterler kapalı olacak - 1. Resim

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan Bayramı tatili, 9 Nisan Salı günü arefeyle başlayacak ve 12 Haziran Cumartesi günü sona erecek. Vatandaşlar, noter işlemlerini 15 Haziran Pazartesi günü itibarıyla gerçekleştirebilecekler.

Kaynak: TGRT Haber
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