09 Nisan 2024 20:05 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 14:50
Ramazan bayramı namaz ezanı İstanbul Avcılar ve Beylikdüzü'nde 07.05'te okunacak
Müslüman aleminin en önemli günlerinden biri olan Ramazan ayının sona ermesiyle beraber bayram 3 gün kutlanacak. İlk gününde kılınacak olan bayram namazının saati ise merak edildi. İstanbul'da namaz vakitleri hakkında...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
İslam dünyasının en hayırlı aylarından biri olan Ramazan ayı sona erdi. Bayram namazını idrak edecek vatandaşlar ise Avcılar ve Beylikdüzü'nde namaz saatini araştırdı.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bayram namazı 07.05'te kılınırken, Beylikdüzü'nde de 07.705'te kılınacaktır.
Namaz, cemaat ile kılınır ve 2 rekattır.
Erkeklere vacip olan bayram namazı yalnız kılınmazken bayramın ilk günü güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika sonra kılınmaktadır.
Kaynak: TGRT Haber