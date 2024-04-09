Ramazan bayramı namaz ezanı İstanbul Avcılar ve Beylikdüzü'nde 07.05'te okunacak

09 Nisan 2024 20:05 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 14:50

İslam dünyasının en hayırlı aylarından biri olan Ramazan ayı sona erdi. Bayram namazını idrak edecek vatandaşlar ise Avcılar ve Beylikdüzü'nde namaz saatini araştırdı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bayram namazı 07.05'te kılınırken, Beylikdüzü'nde de 07.705'te kılınacaktır.

Namaz, cemaat ile kılınır ve 2 rekattır.

Erkeklere vacip olan bayram namazı yalnız kılınmazken bayramın ilk günü güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika sonra kılınmaktadır.

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