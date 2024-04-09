Ramazan Bayramı’nda Muğla’nın Marmaris ve Menteşe ilçeleri 06.49’da, Milas ilçesi 06.50’de bayram namazını kılacak

09 Nisan 2024 19:30 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 10:10

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla Diyanet bayram namazının illerde saat kaçta kılacağına dair imsakiye paylaşmıştır. Her il ve ilçenin namaz kılma saati farklılık göstermektedir. Buna göre Muğla ilinin Marmaris ve Menteşe ilçeleri 06.49’da, Milas ilçesi ise 06.50’de bayram namazını kılacak.

MUĞLA MARMARİS VE MENTEŞE İLÇELERİ SAAT KAÇTA BAYRAM NAMAZI KILACAK?

Ramazan ayı sona ererken bayramı ile insanın içini neşelendiren o gün gelmekte. Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. 3 gün sürecek olan bu bayramda ilk gün kılınan bayram namazı saatleri açıklanmıştır.

Buna göre Muğla ilinin Marmaris ve Menteşe ilçeleri 06.49’da bayram namazı kılacak.

MUĞLA MİLAS İLÇESİ NE ZAMAN BAYRAM NAMAZI KILACAK?

“Eğer ibadet bir kuş olsaydı şüphesiz onun kanatları oruç ile namaz olurdu.’’

10 Nisan Çarşamba günü kılınan bayram namazıyla başlayacak olan Ramazan Bayramı’nda Muğla’nın Milas ilçesi 06.50’de bayram namazı kılacak.