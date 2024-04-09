Ramazan Bayramı’nda Sakarya Hendek ve Akyazı ilçeleri 06.37’de, Erenler ilçesi ise 06.38’de bayram namazı kılacak

09 Nisan 2024 19:30 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 17:17

Sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınan bayram namazını Sakarya Hendek ve Akyazı ilçeleri 06.37’de, Erenler ilçesi ise 06.38’de kılacak. Bayram namazı kimlere farz, bayram namazına geç kalınırsa ne olur?

SAKARYA HENDEK VE AKYAZI İLÇELERİNDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

10 Nisan 2024’de ilk bayram namazı kılınmasıyla 3 gün süren Ramazan Bayramı başlayacaktır. Sakarya Hendek ve Akyazı ilçesi bayram namazını 06.37’de kılacak.

SAKARYA ERENLER İLÇESİNDE NE ZAMAN BAYRAM NAMAZI KILINACAK?

Tüm Türkiye genelinde 10 Nisan sabahı kılınacak olan bayram namazı, Sakarya Erenler ilçesinde 06.38’de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI KİMLERE FARZ?

Bayram namazı, cuma namazı farz olan erkek müslümanlara vaciptir.

BAYRAM NAMAZINA GEÇ GİDİLİRSE NE OLUR?

Diğer namazlardaki gibi; imam selam verince kalkıp yetişemediği rekatları kılarak tekbir getirip ellerini iki yana bırakır. İkinci rekatta yetişenler imam selam verince kalkıp Subhaneke duasını okur, üç defa tekbir getirerek ellerini kulaklarının hizasına kaldırır. İkinci rekata da yetişemeyenler birinci rekatı kılar. Fatiha ve Zamm-ı sureden sonra iki elini üç defa tekbir getirerek kaldırır. Üçüncü tekbirde ellerini yanlara bırakır, dördüncü tekbirde rükuya gidilir.

Secdeleri yapıp namazı tamamlar.





