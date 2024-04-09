Ramazan Bayramı’nın ilk günü Van Tuşba, Edremit ve Özalp ilçeleri bayram namazını 05.53’te kılacak

09 Nisan 2024 21:10 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 12:22

Bayram namazını il ve ilçelerin saat kaçta kılacağı belli olmuştur. Van’ın Edremit, Tuşba, Özalp ilçeleri 05.53’te bayram namazını kılacak. Bayram namazına dair detaylar haberimizde yer almaktadır. Bayram namazı nasıl kılınır?

VAN TUŞBA, EDREMİT VE ÖZALP İLÇELERİNDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı yaklaşırken il ve ilçelerde bayram namazı saatleri açıklanmıştır. Van’ın Tuşba, Edremit ve Özalp ilçelerinde müslümanlar 05.53’te bayram namazı kılacak.

AREFE GÜNÜ NELER YAPILMALI?

Arefe günü sabah namazında selam verdikten sonra teşrik tekbiri (Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd) denmelidir.

Arefe günü oruç tutmak çok sevaptır. “Arefe günü oruç tutana, dem aleyhisselamdan, Sûr’a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katı kadar sevap yazılır.”

Arefe günü insanlara iyilik yapılmalı ve bol bol dua edilmelidir. Duanın en faziletlisi arefe günü yapılandır.

Arefe günü bereketi arttırmak için eve ufak da olsa alışveriş yapılmalıdır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

“Ramazan ayındaki özel sevaplar bilinmiş olsaydı, bütün yılın ramazan olması istenirdi.”

1.Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alınır.

2.Subhaneke duası okunur.

3.İmam ile beraber zait tekbir çekilir.

4.Euzü besmele çekildikten sonra Fatiha ve zammı sure okunur.

5.İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

6.İkinci rekat için ayağa kalkılır.

7.Besmele çekildikten sonra Fatiha ile zammı sure okunur.

8.İmamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır.

9. İkinci tekbir alınır.

10. Üçüncü tekbir alınır.

11.Son olarak dördüncü tekbir alınır ve rükuya gidilir.

12. Rüku ve secde bittikten sonra; Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

13.Sonrasında “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

Sonra imam bayram hutbesini okumak için minbere çıkar hutbe bittikten sonra dua okunur ve namaz tamamlanır.