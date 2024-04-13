Rambo Berk lakaplı ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz'ın hayatı hakkında

13 Nisan 2024 14:29 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 14:43

Rambo Berk lakabı ile bilinen ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz Şişli'de bir otomobil hırsızını yakalayıp, etkisiz hale getirmesi ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, detaylar...

FERHAT YILMAZ KİMDİR?

Ferhat Yılmaz 18 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuğa ilk kez 1991 yılında İbret isimli filmle başlamıştır. 1999 yılında oynadığı Yılan Hikayesi dizisinde canlandırdığı "Rambo Berk" karakteri ile adını duyurmuştur.

FERHAT YILMAZ'IN OYNADIĞI DİZİLER NELER?

Ünlü oyuncunun yer aldığı yapımlar ise şöyle:

İbret

Yılan Hikayesi

Organize İşler

Nekrüt

Kurt Kanunu

Kod Adı K.O.Z: Maskeler Düşüyor

Şaşkınlar Çetesi

Bozkır Arslanı Celaleddin

15/07 Şafak Vakti

Serseri