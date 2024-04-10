Rami Kütüphanesi bayramda kapalı olacak

10 Nisan 2024 18:48 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 18:49

Ders çalışmak isteyen öğrencilerin en çok tercih ettiği yerlerden biri olan Rami Kütüphanesi'nin Ramazan Bayramı'nda açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan Bayramı'nda Rami Kütüphanesi kapalı olacak. İşte, detaylar...

RAMİ KÜTÜPHANESİ BAYRAMDA AÇIK MI?

Rami Kütüphanesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada Ramazan Bayramı tatili nedeniyle kütüphanenin 9 Nisan saat 19.00'dan 13 Nisan saat 8.30'a kadar hizmet vermeyeceği belirtildi.

13 ve 14 Nisan tarihlerinde ise B Koridoru, Beyazıt Araştırma Salonu (Sadece yüksek lisans öğrencileri için ve depo bölümü kapalı olacak şekilde), F2 7/24 Salonu, 0-6 Bebek Kütüphanesi ve 6-14 Çocuk Salonu'nun ziyaretçilere açık olacağı ifade edildi.

RAMİ KÜTÜPHANESİNE GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan kütüphaneye girişler ücretsizdir.