Reacher 2.sezon ne zaman çıkacak? Reacher 2.sezon hangi tarihte yayınlanacak?

12 Ocak 2024 22:44 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 22:44

Reacher 2. sezon ne zaman? sorusu, Reacher dizisinin 2. sezon için onay almasının ardından izleyiciler tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Reacher 2. sezon ne zaman? Reacher 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak, ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

REACHER 2. SEZON NE ZAMAN?

Reacher 2. sezon Prime Video platformu üzerinde yayınlandı. Buna göre Reacher’ın 2. sezonunu izlemek isteyen izleyiciler Prime Video platformu üzerinden üyelikleri ile birlikte Reacher 2. sezonu izleyebilirler. Reacher 2. Sezon çekimleri 23 Eylül 2022'de başladı ve 10 Şubat 2023’te sona erdi.