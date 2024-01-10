Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler forma giyecek mi?

10 Ocak 2024 16:33 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 16:33

İspanya’nın iki dev kulübü Real Madrid ile Atletico Madrid, İspanya Süper Kupa yarı final maçında karşılaşacak.

Arda Güler'in kadroda yer alacağı maç futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı henüz belirsizliğini korurken taraftarlar maç için geri sayıma başladı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'ta bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin saati yaklaştıkça aramalar hız kazandı.

Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maçın detayları...

REAL MADRİD- ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN ?

Real Madrid - Atletico Madrid maçı 10 Ocak Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.