Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

12 Ocak 2024 20:16 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 20:21

İspanya Süper Kupa finaline sayılı günler kala, heyecan dorukta. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da gerçekleşecek olan Real Madrid-Barcelona karşılaşması, büyük bir rekabete sahne olacak.

İSPANYA SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona, Atletico Madrid'i 5-3 yenen Real Madrid ile 14 Ocak Pazar günü saat 22.00'de karşılaşacak . Bu dev karşılaşma Tivibu Spor 1’den canlı yayınlanacak.

FİNALE NASIL GELDİLER?

İspanya Süper Kupası'nda ikinci yarı final maçında Osasuna'yı 2-0 mağlup eden Barcelona finale adına yazdırmaya hak kazandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmada dakikalar 59’u gösterirken, İlkay Gündoğan'ın pası sonrasında topu ağlara gönderen ve Barcelona'yı 1-0 öne geçiren isim Polonyalı forvet Robert Lewandowski oldu. Katalan takımının finale kalmasını garantileyen ikinci gol ise 90+3’de Lamine Yamal'dan geldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan yarı final maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Atletico Madrid'de 6. dakikada Mario Hermoso ve 37. dakikada Antoine Griezmann, Real Madrid'de ise 20. dakikada Antonio Rüdiger ve 29. dakikada Ferland Mendy'nin golleriyle ilk yarı 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Antonio Rüdiger'in 78. dakikada kendi kalesine attığı golle 3-2 öne geçen Atletico Madrid, üstünlüğünü koruyamadı. Dani Carvajal'in 85. dakikada bulduğu golle durumu 3-3 yapan eflatun beyazlılar, maçı uzatma devrelerine taşıdı.

Real Madrid, 116. dakikada Stefan Savic'in kendi kalesine ve 120+2. dakikada Brahim Diaz'ın attığı gollerle mücadeleden 5-3 galip ayrılarak finale çıktı.

KUPANIN SON SAHİBİ KİM OLMUŞTU?

İspanya Süper Kupasını 14 kez almaya hak kazanarak en çok kazanan kulüp olan Barcelona, geçen yıl oynanan finalde Real Madrid'i 3-1 mağlup ederek bu kupanın son şampiyonu olmayı başarmıştı.

Real Madrid Süper Kupa'yı 12 kez alarak, ikinci sırada yer alıyor.