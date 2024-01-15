Recep ayı zikirleri ve tesphileri: Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler

15 Ocak 2024 22:53 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 22:53

Ellerin semaya açıldığı mübarek üç ayların birincisi Recep ayı şimdi eda ediliyor. Müslüman dünyasının heyecanla karşıladığı üç ayların son ayı ise Ramazan ayı. Bir ay sürecek Ramazan ayının sonrasında Ramazan bayramı kutlanacak. Üç ayları karşılayan İslam alemi şimdilerde çekilecek zikir ve tesbihleri merak edip araştırıyor.

RECEP AYI TESBİHLERİ

Recep ayında ilk 10 gün için ayrı, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün için ayrı tesbihler bulunur. Üç aylar süresince her gün 1100 defa''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilecek. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' şeklinde tesbih çekilir. Üç aylar süresince her gün 1100 sefer ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihi çekmeye devam edilir. 10 gün 100 dea Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum 10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed 10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

RECEP AYI ZİKİRLERİ

Üç aylar boyunca her gün, 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 sefer de 'Muhammedeürresullullah' çekilir.

- Recep ayına girerken ise 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikredilir.

- Recep ayının ilk 10 günü ise 100 sefer 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'

- Recep ayının ikinci 10 günü 100 sefer 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'

- Recep ayının son 10 gününde 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'

- Şaban ayında ise ilk 10 gün 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'

- Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü' - Şaban ayının son 10 gününde 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'

- Ramazan ayının ilk 10 gününde 100 defa 'Ya erhame'r- rahimin'

- Ramazan ayının ikinci 10 gününde 100 defa 'Ya gaffarü'z- zünüb'

- Ramazan ayının son 10 gününde 100 defa 'Ya 'atika'r- rikab'i