Recep Yazıcıoğlu ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun akraba olup olmadığı merak edildi

01 Nisan 2024 12:17 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 12:20

Süper Vali olarak tanınan Recep Yazıcıoğlu ile Büyük Birlik Partisinin kurucusu olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun soyadlarının aynı olması sebebiyle akrabalık durumu araştırıldı. Merak edilenler arasında ise neyi oluyor sorusu yer aldı. Recep Yazıcıoğlu, 1984 senesinde 36 yaşında en genç vali olarak anılmıştır.

AKRABALAR MI?

İki ismin de soyadlarının aynı olması sebebiyle akraba sanılıyor fakat herhangi bir bağları yoktur. Soyisim benzerliği nedeniyle akraba sanılmaktadır.

MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?

31 Aralık 1954 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Eski Ülkü Ocakları genel başkanıdır ve 19., 20., ve 23. dönem TBMM Sivas milletvekilidir. Aynı zamanda Büyük Birlik Partisinin kurucusu ve ilk genel başkanıdır. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Gülefer Yazıcıoğlu ile evliliğinden Firuze ve Furkan adında iki çocuğu vardır.

RECEP YAZICIOĞLU KİMDİR?

2 Haziran 1948 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamlamıştır. 1971-1984 aralığında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunmuştur. Tokat Valiliğine atandı ve 14 Ağustos 1989 yılında Aydın Valisi olarak göreve başlamıştır. 19 Ağustos 1991 tarihinde Erzincan Valiliğine, 26 Eylül 1999'da Merkez Valiliğine, 30 Ocak 2003'te de Denizli Valiliğine getirilmiştir.