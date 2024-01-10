Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili’nin anlamı ve önemi ne?
2024 yılının ilk kandili olan Regaip için geri sayım devam ediyor. Mübarek üç aylar içerisinde bulunan Regaip Kandili ocak ayı içerisinde idrak edilecek. Peki, Regaip Kandili ne zaman? İşte Regaip Kandili hakkında bilgiler…
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi olarak kabul edilen Regaip Kandili bu sene 11 Ocak 2024 tarihinde idrak edilecek.
Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul görüyor.
REGAİP NE ANLAMA GELİYOR?
"Regaip" kelimesi Arapça kökenli olup, Türkçe'de "rağbet edilen" şeklinde ifade edilmektedir. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen Regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.
Müslüman olan kişilere Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, dua etmesi ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.
REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ
Regaip Kandili, hem Recep ayına denk gelmesi hem de Cuma gecesi olmasıyla kendine özgü bir öneme sahiptir.
Terim olarak Regaip, Türkçe’de kandil dediğimiz mübarek gecelerden bir tanesidir.