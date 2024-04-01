Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Sol Parti 1 beldede kazandı

01 Nisan 2024 00:34 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:37

Sol Parti resmi olmayan ilk sonuçlara göre 1 ilçede kazandı

Sol Parti resmi olmayan ilk sonuçlara göre 1 ilçede kazandı

31 Mart 2024 tarihinde Türkiye sandığa gitti. Resmi olmayan oy oranları açıklandı. Demokrat Sol Parti'nin (DSP) kaç oy aldığı ise insanlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

DSP KAÇ BÖLGEDE KAZANDI?

DSP seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre sadece 1 beldede seçimi kazandı.