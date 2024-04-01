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Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 00:34 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:37

Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Sol Parti 1 beldede kazandı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçları açıklandı. İnsanlar Demokrat Sol Parti'nin kaç bölgede seçimi kazandığını araştırıyor. Detaylar haberimizdedir.

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Sol Parti 1 beldede kazandı

31 Mart 2024 tarihinde Türkiye sandığa gitti. Resmi olmayan oy oranları açıklandı. Demokrat Sol Parti'nin (DSP) kaç oy aldığı ise insanlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

DSP KAÇ BÖLGEDE KAZANDI?

DSP seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre sadece 1 beldede seçimi kazandı. 

Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Sol Parti 1 belde de kazandı - 1. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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