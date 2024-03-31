31 Mart 2024 23:40 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:25
Resmi olmayan sonuçlara göre Deva Partisi 1 ilçede belediye başkanı çıkardı
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Deva Partisi'nin kaç ilçede belediye başkanı çıkardığı insanlar tarafından merak ediliyor. Birçok insan "Deva Partisi hangi bölgelerde yerel seçimi kazandı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Detaylar, haberimizde...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Seçimlerin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Deva Partisi'nin nerelerde kazandığı insanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Deva Partisi 1 ilçede belediye başkanı çıkardı. İşte detaylar...
DEVA PARTİSİ KAÇ İLÇEDE KAZANDI?
Deva Partisi resmi olmayan sonuçlara göre 1 ilçede belediye başkanı çıkardı. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Deva Partisi'nden aday olan Mahmut Şahin yüzde 31,93 ile seçimi kazandı. Sandıkların ise yüzde 100'ü açıldı.
Kaynak: TGRT Haber