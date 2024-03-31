Resmi olmayan sonuçlara göre Deva Partisi 1 ilçede belediye başkanı çıkardı

31 Mart 2024 23:40 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:25

Sol Parti resmi olmayan ilk sonuçlara göre 1 ilçede kazandı

Sol Parti resmi olmayan ilk sonuçlara göre 1 ilçede kazandı

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Üsküdar belediyesi CHP'ye geçti

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Üsküdar belediyesi CHP'ye geçti

Seçimlerin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Deva Partisi'nin nerelerde kazandığı insanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Deva Partisi 1 ilçede belediye başkanı çıkardı. İşte detaylar...

DEVA PARTİSİ KAÇ İLÇEDE KAZANDI?

Deva Partisi resmi olmayan sonuçlara göre 1 ilçede belediye başkanı çıkardı. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Deva Partisi'nden aday olan Mahmut Şahin yüzde 31,93 ile seçimi kazandı. Sandıkların ise yüzde 100'ü açıldı.