RGYAS Rönesans Gayrimenkul 135 TL’ye halka arz olacak! Lot vereceği tarih ve miktarı ise belli olmadı

05 Nisan 2024 10:15 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 10:17

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. şirketi halka arz oluyor. İşlem fiyatı 135 TL olarak belirlendi fakat ne zaman talep toplayacağına dair açıklama henüz yapılmadı.

Katılım endeksine uygunluğu netleşmeyen hisse, Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak ve satın almak isteyenler Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alabilecek.

Hepsinin satılmasının ardından büyüklük 4,5 Milyar TL olurken, açıklık oranı %17 olacak olan Rönesans Gayrimenkul'un katılım endeksine uygunluğu henüz netleşmedi. Pay talebi için T1 - T2 bakiyeleri kullanılamıyor.

Toplam olarak 33,357,450 lot dağıtacak fakat bireysek yatırımcıya dağıtılacak olan miktar katılımın ardından netleşecek.