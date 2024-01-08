Saçlarına hacim vermek isteyenlere güzel haber! 2024 yılında kadınlar arasında bu saç kesim modelleri çok tutacak

08 Ocak 2024 17:12 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 17:22

2024 yılı yenilikler ile geldi. Kendinde özellikle saçlarında bir değişikliğe gitmek isteyenler kadınlar, 2024 yılında hangi saç kesim modellerinin popüler olacağını araştırıyor. Bu yıl saç modasında kendini ön plana çıkaran saç kesim modellerini oldukça fazla göreceksiniz.

2024 KADIN UZUN SAÇ KESİM MODELLERİ

Uzun saçlar için katlı saç modelleri 2024-2025 yılları arasında en çok bu saç kesim modelleri tercih edilecek. Uzun saçlar her zaman popüler olmuştur. Uzun saçlar için saç renginiz de yapacağınız oynamalar (balyaj, ombre, röfle) popüler seçeneklere ayak uydurabilirsiniz. Perçem modellerine bakıldığı zaman ise saçların öne düşmesi geniş yüzlerde güzel bir tercih sebebi olacaktır.