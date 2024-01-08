08 Ocak 2024 17:12 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 17:22
Saçlarına hacim vermek isteyenlere güzel haber! 2024 yılında kadınlar arasında bu saç kesim modelleri çok tutacak
Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER
Saçlarında değişiklik isteyenler ancak boydan kısalmasını istemeyen kadınlar genellikle hacimli bir görüntü için kat vermek istiyorlar. Yeni bir yılda yeni değişikler getirir diyorsanız bu değişikliğe saçınızdan başlayabilirsiniz. Saç trendini yakından takip edenler için işte uzun saçlar için 2024 yılında çok tutacak saç kesim modelleri!
2024 yılı yenilikler ile geldi. Kendinde özellikle saçlarında bir değişikliğe gitmek isteyenler kadınlar, 2024 yılında hangi saç kesim modellerinin popüler olacağını araştırıyor. Bu yıl saç modasında kendini ön plana çıkaran saç kesim modellerini oldukça fazla göreceksiniz.
2024 KADIN UZUN SAÇ KESİM MODELLERİ
Uzun saçlar için katlı saç modelleri 2024-2025 yılları arasında en çok bu saç kesim modelleri tercih edilecek. Uzun saçlar her zaman popüler olmuştur. Uzun saçlar için saç renginiz de yapacağınız oynamalar (balyaj, ombre, röfle) popüler seçeneklere ayak uydurabilirsiniz. Perçem modellerine bakıldığı zaman ise saçların öne düşmesi geniş yüzlerde güzel bir tercih sebebi olacaktır.