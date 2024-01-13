Sadece IQ’su yüksek olanlar çilek toplayan adam resmindeki mantıksızlığı bulabiliyor!

13 Ocak 2024 12:41 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 12:47

Mantık testleri çözen insanların fikir üretme, dikkat ve algılamalarının çok daha yüksek olduğu biliniyor. Alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan bu mantık testleri görsel zekayı da bir hayli kuvvetlendirebiliyor.

Haberimizde yer alan teste çilek toplayan bir adam görüyoruz. Resme dikkatli bakıldığında bir mantık hatası olduğu fark ediliyor.

YÜKSEK IQ’SU OLANLAR HATAYI 8 SANİYEDE BULUYOR

Yalnızca yüksek IQ'su olanlar resimdeki mantık hatasını 8 saniyede buluyor.

Mantık bilmecelerinden biri olan bu görselde hatayı fark etmeyi başardıysanız tebrik ederiz. Bu sizin yüksek IQ'lu ve fazlasıyla dikkatli olduğunuzu ortaya koyuyor.

Eğer 8 saniye içerisinde sonuca ulaşamadıysanız üzülmenize hiç gerek yok. Zeka bulmacasının doğru cevabı haberimizin devamında yer alıyor.

IQ turnusolü bir test olan bu görseldeki mantık hatasını bulmak için kalıpların dışında düşünmeniz gerekiyor. Fark edilmeyeni fark edecek kadar dikkatli olanlar 8 saniye kadar kısa bir süre içerisinde doğru cevaba ulaşmayı başarıyor.

ÇİLEK ÇALIDA YETİŞMEZ

Bir beyin jimnastiği olan bu zeka testinde sonuca 8 saniyede ulaşamayanlar için cevap aşağıda...

Bir bahçeyi gösteren bu görseldeki mantık hatasını bulmak için fotoğraf detaylıca bakmanız gerekiyor. Resimdeki mantık hatası ise aşağıda görebileceğiniz gibi çileğin çalıda yetişiyor olması. Çilekler çalıda yetişmez.