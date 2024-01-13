Tgrt Haber
13 Ocak 2024 12:41 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 12:47

Sadece IQ’su yüksek olanlar çilek toplayan adam resmindeki mantıksızlığı bulabiliyor!

Zeka bulmacaları milyonlarca vatandaşın ilgisini çekmeye devam ediyor. Mantık soruları fikir üretme becerilerini bir hayli geliştiriyor. Çilek toplayan adam resimdeki mantıksızlığı sadece yüksek IQ'lu insanlar 8 saniyede çözebiliyor. Peki siz bulabilecek misiniz? 

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT HABER
Sadece IQ’su yüksek olanlar çilek toplayan adam resmindeki mantıksızlığı bulabiliyor!
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Mantık testleri çözen insanların fikir üretme, dikkat ve algılamalarının çok daha yüksek olduğu biliniyor. Alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan bu mantık testleri görsel zekayı da bir hayli kuvvetlendirebiliyor.

Haberimizde yer alan teste çilek toplayan bir adam görüyoruz. Resme dikkatli bakıldığında bir mantık hatası olduğu fark ediliyor. 

Sadece IQ’su yüksek olanlar çilek toplayan adam resmindeki mantıksızlığı bulabiliyor!

YÜKSEK IQ’SU OLANLAR HATAYI 8 SANİYEDE BULUYOR

Yalnızca yüksek IQ'su olanlar resimdeki mantık hatasını 8 saniyede buluyor. 

Mantık bilmecelerinden biri olan bu görselde hatayı fark etmeyi başardıysanız tebrik ederiz. Bu sizin yüksek IQ'lu ve fazlasıyla dikkatli olduğunuzu ortaya koyuyor. 

Sadece IQ’su yüksek olanlar çilek toplayan adam resmindeki mantıksızlığı bulabiliyor!

Eğer 8 saniye içerisinde sonuca ulaşamadıysanız üzülmenize hiç gerek yok. Zeka bulmacasının doğru cevabı haberimizin devamında yer alıyor.

IQ turnusolü bir test olan bu görseldeki mantık hatasını bulmak için kalıpların dışında düşünmeniz gerekiyor. Fark edilmeyeni fark edecek kadar dikkatli olanlar 8 saniye kadar kısa bir süre içerisinde doğru cevaba ulaşmayı başarıyor. 

ÇİLEK ÇALIDA YETİŞMEZ

Bir beyin jimnastiği olan bu zeka testinde sonuca 8 saniyede ulaşamayanlar için cevap aşağıda...

Bir bahçeyi gösteren bu görseldeki mantık hatasını bulmak için fotoğraf detaylıca bakmanız gerekiyor. Resimdeki mantık hatası ise aşağıda görebileceğiniz gibi çileğin çalıda yetişiyor olması. Çilekler çalıda yetişmez.

Sadece IQ’su yüksek olanlar çilek toplayan adam resmindeki mantıksızlığı bulabiliyor!

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