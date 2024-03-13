Şahane Hayatım bu akşam 20.00’da ekranlara gelecek

13 Mart 2024 16:01 - Güncelleme : 13 Mart 2024 16:18

Şahane Hayatım dizisinin saat kaçta ve hangi gün yayınlanacağı araştırılanlar arasında yer alıyor. Sevilerek takip edilen diziler arasında yer alan Şahane Hayatım’ın yayın günü ve kanalı araştırılırken oyuncu kadrosu da gündemde yer aldı. İşte Şahane Hayatım’a dair detaylar…

ŞAHANE HAYATIM HANGİ GÜN OYNUYOR?

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım dizisi, Çarşamba günleri ekranlara geliyor.

ŞAHANE HAYATIM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sevilerek takip edilen dizi, Çarşamba günleri 20.00’da izleyici ile buluşuyor.

ŞAHANE HAYATIM OYUNCU KADROSU

Dizide yer alan oyuncular şöyle:

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu.