10 Nisan 2024 13:55 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 14:10
Şahane Hayatım dizisi 10 Nisan bu akşam yayınlanmayacak
NOW TV ekranlarında çarşamba günleri yayınlanan Şahane Hayatım dizisinin bu akşam var mı, yok mu olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. 10 Nisan akşamı dizinin neden olmadığı da merak ediliyor. İşte, detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Çarşamba akşamları NOW TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener ve Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı Şahane Hayatım dizisinin 10 Nisan akşamı var mı, yok mu olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Şahane Hayatım dizisi 10 Nisan bu akşam yayınlanmayacak. Detaylar, haberimizde...
ŞAHANE HAYATIM BU AKŞAM YOK MU?
Şahane Hayatım dizisi bu akşam bayram tatili nedeniyle ekranlarda yer almayacak. Onun yerine NOW TV ekranlarında "Bayramlık" adlı film yayınlanacak.
NOW TV YAYIN AKIŞI
16.30 - Yerli Sinema
19.00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 - Bayramlık
22-30 - Şahane Hayatım
Kaynak: TGRT Haber