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10 Nisan 2024 13:55 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 14:10

Şahane Hayatım dizisi 10 Nisan bu akşam yayınlanmayacak

NOW TV ekranlarında çarşamba günleri yayınlanan Şahane Hayatım dizisinin bu akşam var mı, yok mu olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. 10 Nisan akşamı dizinin neden olmadığı da merak ediliyor. İşte, detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Şahane Hayatım dizisi 10 Nisan bu akşam yayınlanmayacak

Çarşamba akşamları NOW TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener ve Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı Şahane Hayatım dizisinin 10 Nisan akşamı var mı, yok mu olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Şahane Hayatım dizisi 10 Nisan bu akşam yayınlanmayacak. Detaylar, haberimizde...

ŞAHANE HAYATIM BU AKŞAM YOK MU?

Şahane Hayatım dizisi bu akşam bayram tatili nedeniyle ekranlarda yer almayacak. Onun yerine NOW TV ekranlarında "Bayramlık" adlı film yayınlanacak. 

Şahane Hayatım dizisi 10 Nisan bu akşam yayınlanmayacak - 1. Resim

NOW TV YAYIN AKIŞI

16.30 - Yerli Sinema

19.00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 - Bayramlık

22-30 - Şahane Hayatım

Kaynak: TGRT Haber
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