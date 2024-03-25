Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? (25 Mart) Son dakika

25 Mart 2024 16:13 - Güncelleme : 25 Mart 2024 16:19

Her çeşit ürünün satıldığı sahibinden uygulamasına bugün giriş yapamayan bazı kullanıcılar nedenini araştırmaya başladı. Herkesin kullandığı uygulamada bugün bazı erişim sorunlarının meydana gelmesinin ardından sebebi de araştırıldı.

SAHİBİNDEN ÇÖKTÜ MÜ 25 MART?

Uygulamaya giriş anında bazı vatandaşlar sorun ile karşılaştı. Uygulamada olan yavaşlık sorununun nedenine dair ekipten bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesiyle ve uygulamanın düzelmesiyle beraber haberimizi güncelleyeceğiz.

Anlık olarak gelen raporlara göre Sahibinden.com'da bazı teknik problemler meydana geldi.

NEDEN AÇILMIYOR?

Platformda bazı teknik sorunların meydana gelmesinin ardından nedeni araştırıldı. Şu an için ekipten herhangi bir açıklama yapılmadı.