13 Mart 2024 03:29 - Güncelleme : 13 Mart 2024 03:36

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur ve iftar vakitlerinde yapılan ibadetler ve tutulan oruçlar, müminlerin dikkatini çekiyor. Sahurda ve iftarda ezan okunurken su içmenin hükmü merak ediliyor. Ramazan ayında sahurda ezan bitene kadar su içilir mi? Ezan okunurken su içilir mi? İşte sahurda ezan okunurken su içilip içilemeyeceğiyle ilgili detaylar...

SAHURDA EZAN OKUNURKEN YEME İÇME, SU İÇİLİR Mİ?

Sahurda ezan okunurken su içme konusu, oruç tutanların dikkat etmesi gereken önemli bir husustur. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, sahurda ezan başlamadan önce su içmek orucu bozmaz. Ancak ezanın okunmasıyla birlikte yeme içmeye son verilmesi gerekmektedir. Sahur vakti imsak vaktiyle başlar ve imsak vaktiyle birlikte sahur bitirilmelidir. İmsak vaktinden sonra su içilmesi orucu bozar.

SAHURDA EZAN OKUNURKEN YEME İÇME, SU İÇME HÜKMÜ

Diyanet'in açıklamalarına göre, sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozmaz. Ancak oruca niyet eden kişilerin imsak vaktinden itibaren yeme içmeyi kesmeleri gerekmektedir. Sahur vakti imsak vaktiyle başlar ve imsak vaktiyle birlikte sahur bitirilmelidir. Ezan okunmasıyla birlikte yeme içmeye son verilmelidir. Bu nedenle sahurda, imsak vaktinin başlangıcına dikkat edilmesi önemlidir.

Ramazan ayı boyunca oruç tutan müminlerin bu konuda dikkatli olması, oruç ibadetinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacaktır.