Şair muhtar adayı Aydın Battal Gönül Dağı dizisine katıldı

20 Nisan 2024 19:44 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 20:02

Kırşehir'de yapılan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde muhtar adayı olan Aydın Battal seçimi kazanamayınca kendisine oy vermeyenlere şiir yazmıştı.

Yazdığı şiir ile kısa sürede sosyal medyada popüler olan isim birçok dizi teklifi aldığını açıklamıştı.

Vatandaşlar tarafından Aydın Battal'ın hangi dizide oynayacağı merak ediliyordu.

Aydın Battal, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde rol aldığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Setten ilk fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Battal, "İşte geldim gönül dağı. İlk seti tamamladık bugün" dedi.

Aydın Battal Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı olan Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapmaktadır.

İlk olarak Covid-19 döneminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gösterdiği çabayı desteklediğini ifade etmek için şiir yazmıştı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise muhtar adayı olmuştu.

Seçimi kazanamaması üzerine Battal kendisine oy vermeyen akrabalarına sitem etmek için şiir yazmıştı.

Battal'ın muhtarlık seçimini kaybedince yazdığı şiir ise şöyle:

"Aşağı Homurlu köyünde üç aday, 300 oy vardı. Bana 29 oy çıktı ve kaybettim. seçimlere başladığımda üzerimde üç yük vardı. Gariban olmam, çobanlık yapmam ve sosyal medyada şiir yazıp paylaşıyor olmam. Gönlüme söz geçiremedim ve macera içine girdim"