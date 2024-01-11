Sakla Beni 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman?

11 Ocak 2024 19:11 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 19:11

Sakla Beni’nin heyecanla beklenen 11. bölümüne dair görüntüler yayınlandı. Paylaşılan fragman seyircinin büyük ilgisini çekti.

Sakla Beni dizisinde başrolleri Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek paylaşıyor. Peki, Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni 11. bölüm ne zaman?

SAKLA BENİ 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sakla Beni dizisinin birinci bölümü 2 Kasım 2023 Perşembe günü STAR TV’de izleyiciyle buluşmuştu.

Sakla Beni dizisinin 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Sakla Beni 11. bölümü 11 Ocak Perşembe günü (bugün) STAR TV’de yayınlanacak.

SAKLA BENİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

"Sakla Beni" adlı dizi, Naz ve İncila'nın çocukluk arkadaşlığına dayanan dokunaklı bir hikayeyi ele alıyor.

SAKLA BENİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

"Sakla Beni" dizisi, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Tamer Levent, Şenay Gürler, Sevinç Erbulak, Sera Tokdemir, Açelya Devrim Yılhan, Nilüfer Açıkalın, Gökşen Ateş, Ceyda Düvenci, Edip Saner, Sıla Korkmaz ve Emine Umar gibi ünlü oyuncular, dizinin karakterlerine hayat veriyor.