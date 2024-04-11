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11 Nisan 2024 12:42 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 12:54

Sakla Beni dizisi 11 Nisan bu akşam bayram tatili nedeniyle yayınlanmayacak

Star TV ekranlarında Perşembe günleri yayınlanan Sakla Beni dizisinin bu akşam yeni bölümünün var mı, yok mu olduğu izleyicileri tarafından araştırılıyor. 11 Nisan akşamı dizinin yeni bölümünün neden olmadığı da merak ediliyor. İşte, detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Sakla Beni dizisi 11 Nisan bu akşam bayram tatili nedeniyle yayınlanmayacak

Perşembe akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in yer aldığı Sakla Beni dizisinin 11 Nisan akşamı var mı, yok mu olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sakla Beni dizisi 11 Nisan bu akşam yayınlanmayacak. Detaylar, haberimizde...

SAKLA BENİ BU AKŞAM YOK MU?

Sakla Beni dizisi bu akşam bayram tatili nedeniyle ekranlarda yer almayacak. Onun yerine Star TV ekranlarında "Yasak Krallık" adlı film yayınlanacak. 

Sakla Beni dizisi 11 Nisan bu akşam bayram tatili nedeniyle yayınlanmayacak - 1. Resim

SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Ancak 18 Nisan Perşembe günü dizinin yeni bölümünün yayınlanması bekleniyor. 

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16.15 - Güzel Köylü

18.15 - Star Haber

19.00 - Çok Güzel Hareketler 2

20.00 - Yasak Krallık

22.15 - Yasak Krallık

Kaynak: TGRT Haber
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