Sakla Beni dizisi 11 Nisan bu akşam bayram tatili nedeniyle yayınlanmayacak
Star TV ekranlarında Perşembe günleri yayınlanan Sakla Beni dizisinin bu akşam yeni bölümünün var mı, yok mu olduğu izleyicileri tarafından araştırılıyor. 11 Nisan akşamı dizinin yeni bölümünün neden olmadığı da merak ediliyor. İşte, detaylar...
Perşembe akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in yer aldığı Sakla Beni dizisinin 11 Nisan akşamı var mı, yok mu olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sakla Beni dizisi 11 Nisan bu akşam yayınlanmayacak. Detaylar, haberimizde...
SAKLA BENİ BU AKŞAM YOK MU?
Sakla Beni dizisi bu akşam bayram tatili nedeniyle ekranlarda yer almayacak. Onun yerine Star TV ekranlarında "Yasak Krallık" adlı film yayınlanacak.
SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Ancak 18 Nisan Perşembe günü dizinin yeni bölümünün yayınlanması bekleniyor.
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.30 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16.15 - Güzel Köylü
18.15 - Star Haber
19.00 - Çok Güzel Hareketler 2
20.00 - Yasak Krallık
22.15 - Yasak Krallık