Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? UEFA çeyrek final kura çekilişi nereden, nasıl izlenir?
Şampiyonlar Ligi'nde bugün kura çekimi yapılacak. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği kura çekimine kısa süre kala kura çekiminin hangi kanalda olduğu araştırıldı. Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı devam ederken kura çekiminin nereden izleneceği araştırıldı. Kura çekimi bugün 14.00'te başlayacak ve TV 8 Buçuk, Exxen ekranlarında yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi kurası 14.00'te başlarken, Avrupa Ligi kura çekimi 15.00'te çekilecek. Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise 16.00'da başlayacak. Merak edilenler arasında ise Şampiyonlar Ligi kura çekiminin hangi kanalda olduğunu araştırıyor. İşte UEFA kura çekiminin yayınlandığı kanal bilgileri...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Kura çekimi bugün 14.00'te başlayacak. Kura çekimini takip etmek isteyenler TV 8 Buçuk, UEFA.tv, Exxen ekranlarında takip edebilecek.
UEFA KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?
Bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan kura çekimi TV 8 Buçuk, UEFA.tv, Exxen ekranlarından izlenecek.
UEFA KURA ÇEKİMLERİ SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi kurası 14.00, Avrupa Ligi kurası 15.00, Avrupa Konferans Ligi kurası ise 16.00'da başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yer alan takımlar şöyle:
Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve PSG.
AVRUPA LİGİ ÇEYRE FİNALİSTLERİ KİM?
UEFA Avrupa Ligi 16 Turu rövanş maç sonuçları:
Villarreal- Olimpik Marsilya: 3-1
Rangers - Benfica : 0-1
West Ham United - Freiburg: 5-0
Slavia Prag - Milan: 1-3
Liverpool - Sparta Prag : 6-1
Brighton - Roma: 1-0
Atalanta - Sporting Lizbon : 2-1
Bayer Leverkusen - Karabağ: 3-2
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe'nin çeyrek finalde muhtemel rakipleri şöyle:
Maccabi Haifa, Lille, Sturm Graz, Lille, Fiorentina, Olimpiakos ve Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Servette, Aston Villa, Ajax, Molde, Club Brugge, Dinamo Zagreb, PAOK.