Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri 2024 || UEFA çeyrek final kura çekimi sonuçları

15 Mart 2024 14:02 - Güncelleme : 15 Mart 2024 14:09

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri merak ediliyor. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 14.00'te başladı. Futbolseverler ise kura çekimi sonucunda gerçekleşen eşleşmeleri araştırmaya başladı. Bugün yapılan çeyrek final kura çekiminin ardından kura çekimi sonuçları da gündemde yer aldı. İşte eşleşmeler...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ EŞLEŞMELERİ 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri bugün belli oluyor. Kura çekimi 14.00'te başladı ve henüz eşleşmeler netleşmedi. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 14.00'te başladı.

UEFA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kurası 14.00, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 15.00'te ve Avrupa Konferans Ligi kura çekimi 16.00'da başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün 14.00'te başladı. Kura çekimini izlemek isteyen futbolseverler TV 8 Buçuk, UEFA.tv, Exxen kanallarından canlı olarak takip edebilecek.

UEFA KURA ÇEKİMİ NEREDE?

15 Mart günü Şampiyonlar Ligi kura çekim i İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.