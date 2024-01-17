Samsung Ballie nedir? Samsung Ballie,CES 2024'te duyuruldu... Ballie neler yapabiliyor?

17 Ocak 2024 14:39 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:38

CES 2024'te teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Samsung’un “top-robotu” Ballie resmi olarak tanıtıldı. Peki, 4 yıl önce birinci prototipi tanıtılan Samsung Ballie nedir? Ballie neler yapabiliyor?

SAMSUNG BALLİE NEDİR?

Samsung Ballie, bir kişisel asistan ve akıllı ev robotu. Bowling topu büyüklüğündeki yapay zeka destekli Ballie LiDAR ile komut almak için kızılötesi sensörlere sahip bir akıllı robot olarak görev yapıyor. Özellikle teknoloji severler tarafından sık sık sorulan Ballie neler yapabiliyor, Samsung Ballie özellikleri neler? gibi sorular CES 2024'te yanıt buldu.

BALLİE NELER YAPABİLİYOR, SAMSUNG BALLİE ÖZELLİKLERİ NELER?

Samsung'un Ballie, Apple'ın Siri'si, Amazon'un Alexa'sı, ve Google'ın Asistanının görevlerini gerçekleştirebilme özelliklerine sahip bir kişisel asistan ve sesli veya mesajlaşma yoluyla kontrol edilebiliyor. Projeksiyon desteği de bulunan bu yapay zeka Ballie, akıllı telefonlardan video aktarımı, görüntülü ya da sesli telefon görüşmelerini bir zemine aktarabiliyor.

Aynı zamanda bir akıllı ev robotu olan Samsung Ballie, dışarısı karanlıksa akıllı ışıklarınızı açmayı ne vakit açacağını gayet iyi biliyor. Samsung Ballie'nin ayrıca su tesislerine hatırlatıcılar göndermek, tıbbi hizmetlere erişim sağlamak ve evcil hayvanlarınızın veya sevdiklerinizin video güncellemelerini cihazlarına göndermek gibi görevleri de mevcut.

YAPAY ZEKALI AKILLI EV ROBOTU SAMSUNG BALLİE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Samsung Ballie, evimizin etrafında dönen kişisel ve cana yakın bir robot.Google, Amazon ve evet Samsung gibi şirketlerin keşfettiği gibi, akıllı cihazları gerçekten kullanışlı hale getirmenin anahtarı yapay zekayı, genellikle sesli asistanlar biçiminde paketlemektir. Samsung, Ballie'nin 2024 yılında satışa sunulacağını belirtti.