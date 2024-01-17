Samsung Unpacked 2024 ne zaman? Samsung Unpacked 2024 etkinliğinde neler olacak? Samsung yeni akıllı telefonları...

17 Ocak 2024 13:59 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 13:59

Teknoloji devi Samsung, kolları sıvadı yeni akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Samsung'un "Galaxy AI ile yapay zeka çağı geliyor" sloganı ile başlayacak Samsung Unpacked 2024 etkinliği için nefesler tutuldu. Peki, Samsung Unpacked 2024 ne zaman? Samsung Unpacked 2024 etkinliğinde neler olacak? Galaxy Unpacked nedir?

SAMSUNG UNPACKED 2024 NE ZAMAN?

Galaxy Unpacked etkinliği 17 Ocak Çarşamba günü TSİ 21.00'de başlayacak. Teknoloji tutkunları için önemli bir yer tutan bu etkinlikte, Samsung yeni akıllı telefonlarını duyuracak. Bu etkinliğin en çok merak edileni ise Samsung Galaxy S24 olacak. Birçok Samsung tutkunu 'Samsung Galaxy S24' çıktı mı? Samsung Galaxy S24 ne zaman çıkacak?' gibi soruları merak ediyor.





SAMSUNG UNPACKED 2024 ETKİNLİĞİNDE NELER OLACAK?

Yapay zeka teknolojisinin ön planda olacağı Galaxy Unpacked etkinliğinde bizi neler bekliyor? Bu yılın Galaxy Unpacked etkinliği donanımın yanında yazılımla da dikkat çekecek. Peki, hangi akıllı telefonlar tanıtılacak? Samsung yeni akıllı telefon seçenekleri neler? Yeni Samsung Galaxy S serisi ne zaman çıkacak?

Samsung sahneye üç yeni Galaxy S ile çıkacak. Bunlar; Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra olacak. 17 Ocak Çarşamba Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde sık sık YZ duyurusu yapılacak ve yeni cihazlar da YZ telefonlar olarak lanse edilecek. Galaxy Unpacked nedir?

SAMSUNG'UN GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİ NASIL İZLENİR?

17 Ocak Çarşamba Samsung Galaxy Unpacked etkinliği canlı yayını Samsung'un internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.