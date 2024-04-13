Sanatçı Şakir Öner Günhan tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti

13 Nisan 2024 16:55 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 16:57

Türk Halk Müziği Sanatçısı Şakir Öner Günhan Bodrum'da hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılmasının ardından tedavisine başlanan sanatçının hayati durumu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Açıklanan bilgilere göre Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti. Detaylar, haberimizde...

ŞAKİR ÖNER GÜNHAN ÖLDÜ MÜ?

Şakir Öner Günhan 4. kez kansere yakalanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavisine devam edilen ünlü sanatçının 82 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Sanatçının neden hayatını kaybettiği ise açıklanmadı.

ŞAKİR ÖNER GÜNHAN KİMDİR?

Şakir Öner Günhan 1942 yılında Mudanya'da dünyaya gelmiştir. Türk Halk Müziği Sanatçısı olarak TRT'ye giren ünlü sanatçı uzun yıllar boyunca burada çalışmıştı. 70'li ve 80'li yıllarda sayısız albüme imza atan sanatçı 3 kez kanseri yenmiştir. Ancak 4'üncü kez kansere yakalanması üzerine kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayatını kaybetmiştir.