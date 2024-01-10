Sandık Kokusu konusu ne? Sandık Kokusu gerçek hayat hikayesi mi?

10 Ocak 2024 22:17 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 22:21

Adana ve İstanbul’da geçecek olan Sandık Kokusu dizisinde bir anne ve kızlarının hikayesi işlenecek. İşte Sandık Kokusu dizisinin konusu...

SANDIK KOKUSU KONUSU NEDİR?

Sandık Kokusu, üç çocuk annesi olan Karsu'nun yaşadığı bir travmanın ardından Adana'dan İstanbul'a gelişini ve hayata yeniden tutunmaya çalışırken başından geçenleri seyirciyle buluşturacak.



Anne ve kızlarının ayakta kalma hikayelerini konu alacak olan dizide; izleyenler hem gülecek hem de ağlayacak.