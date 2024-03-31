Sandıklar 17.00 itibarıyla açılmaya başlandı

31 Mart 2024 18:26 - Güncelleme : 31 Mart 2024 18:27

Tüm Türkiye'nin gündeminde yerel seçim heyecanı yer aldı. Vatandaşlar ise sandıklar açılıyor mu merak etti. Oy verenlerin gündeminde oy sayımının saat kaçta sona ereceği yer aldı. 31 Mart yerel seçiminde sandıklar açıldı ve oy sayımı başladı. Detaylar...

SANDIKLAR AÇILIYOR MU?

Yerel seçimde 32 ilde oy verme işlemi saat 16.00'da bitti. Kalan illerde ise 17.00 itibarıyla bitti. 61 milyon 441 bin 882 seçmen bugün oy kullandı.

KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimde katılım oranı %84,6 oldu. 14 Mayıs 2023 genel seçiminde 64.191.285 seçmen sayısı olurken kullanılan oy sayısı 55.833.153 oldu. Katılım oranı ise % 87,04 olarak belirlendi. 28 Mayıs 2023 genel seçiminde ise 64.197.454 seçmen sayısı olurken 54.023.601 oy kullanıldı. Katılım oranı % 84,15 olarak açıklandı.

YAYIN YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

YSK Başkanı Ahmet Yener yasakların biteceği saate dair şu açıklamada bulundu:

"Saat 17'de tüm oy sayım işlemleri ile ilgili genel bir bilgi vereceğiz. Daha sonraki genel toplantıda yayın yasaklarının hangi saatte kaldıracağımıza ilişkin tartışıp karar vereceğiz. Yasak kalkmadan sonuçlar verilmemeli. Demokrasi şenliğinin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz.''