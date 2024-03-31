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31 Mart 2024 16:47 - Güncelleme : 31 Mart 2024 17:00

Sandıklar kapandı mı, ne zaman kapanacak? İstanbul, Ankara, İzmir

31 Mart yerel seçiminde heyecan devam ederken vatandaşlar bugün sandıkta oy kullandı. 32 ilde oy verme işlemi sona ererken İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da oy verme bitti mi sorusu araştırıldı. Detaylar haberimizdedir...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

Türkiye bugün sandığa gitti. 31 Mart günü vatandaşlar 5 sene boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandıkta oy kullandı. Araştırılanlar arasında ise sandıkların kapanıp kapanmadığı yer aldı.

SANDIKLAR KAPANDI MI?

31 Mart günü gerçekleşen yerel seçimde 32 ilde oy verme işlemi 16.00'da sona erdi. Diğer kalan illerde ise 17.00 itibarıyla bitti.

Sandıklar kapandı mı, ne zaman kapanacak? İstanbul, Ankara, İzmir - 1. Resim

YASAK NE ZAMAN KALKACAK?

YSK’nın kararına göre yayın yasağı 18.30 itibarı ile sona erecek ve ilk sonuçlar paylaşılacak. 

YSK Başkanı Ahmet Yener şu sözleri söyledi:

"Saat 17'de tüm oy sayım işlemleri ile ilgili genel bir bilgi vereceğiz. Daha sonraki genel toplantıda yayın yasaklarının hangi saatte kaldıracağımıza ilişkin tartışıp karar vereceğiz. Yasak kalkmadan sonuçlar verilmemeli. Demokrasi şenliğinin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz.''

Kaynak: TGRT Haber
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