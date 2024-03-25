Şarkıcı Selim Gülgören'in hayatı ve biyografisi

25 Mart 2024 14:27 - Güncelleme : 25 Mart 2024 14:28

Müziğe çocuk yaşlarda org çalarak başlayan şarkıcı, 2000'li senelerin başında müzik kariyerine başlamıştır. Marmara Üniversitesi Turizm ve Seyahat İşletmeciliği bölümünü bitiren Selim Gülgören, sosyal medyada da büyük takipçi kitlesine sahiptir. Hayatı ve biyografisi...

SELİM GÜLGÖREN KİMDİR?

20 Kasım 1985 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2000'li yıllarında reklam ve film müzikleri yapmıştır. Çeşitli sinema ve reklam projelerinde de yer alan ismin asıl mesleği aranjörlüktür. 2008 senesinde İstanbul Bana Dar adlı albümü ile müzik hayatına başladı. 2008 senesinde Baba Ocağı dizisinin müziğini yapması için teklif gitti fakat karar değişti ve başrol teklifi alır. 2011 yılında Cennet adında bir şarkı çıkardı. 2012 senesinde de Tarihe Gömdüm adlı bir şarkı çıkardı.

Gülgören, 2015 yılında Bol Şans isimli filmde rol almıştır. Ardından da Zaafımsın adından single çıkardı. 2017 yılında Keşfedilmemiş Çocuklar filminde oynadıktan sonra da Kıyamet adında bir şarkı daha çıkardı. Selim Gülgören Müzik Yapım şirketini kurdu.

HANGİ OKULDA OKUDU?

Marmara Üniversitesi Turizm ve Seyahat İşletmeciliği ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletmecilik bölümlerini bitirmiştir. Boğaziçi Müzik Okulu Türk Sanat Müziği bölümü Üsküdar Musiki Cemiyeti Müzik için Kompozisyon bölümü ve Avrupa Trio Müzik Okulunda sinema ve görsel müzik eğitimini de tamamlamıştır.