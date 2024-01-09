Seçime kaç gün kaldı? 31 Mart 2024 Yerel Seçim (Belediye ve muhtarlık seçimleri) tarihi ne zaman?

09 Ocak 2024 08:41 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 08:42

Siyasi partilerin şehirlerdeki belediye başkan adayları açıklanırken 2024 yerel seçimlerine kaç gün kaldığı vatandaş tarafından merak ediliyor. Her 5 senede bir gerçekleşen belediye seçimleri sonucunda belediye başkanları, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirleniyor. Peki seçime kaç gün kaldı? 2024 yerel seçimleri ne zaman?

BELEDİYE SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yerel seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek. Son belediye seçimleri ise 2019 yılında yapılmıştı.

2024 YEREL SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

2024 yerel seçimlerine tam 81 gün kaldı. Siyasi partilerin belediye başkan adaylarını açıkladığı şu günlerde vatandaşlarda ve siyasi çevrelerde seçim heyecanı sürüyor. Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarların belirleneceği 31 Mart 2024’te gerçekleşecek seçimde, önümüzdeki 5 yılın yerel yönetimlerinde kimlerin söz sahibi olacağı belli olacak.