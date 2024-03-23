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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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23 Mart 2024 13:23 - Güncelleme : 23 Mart 2024 13:24

Seçmen kağıdı zorunlu mu?

31 Mart yerel seçimine kısa süre kala vatandaşlar çeşitli soruların cevabını araştırdı. Pazar günü Türkiye seçime gidiyor. Oy kullanacak olanların gündeminde ise seçmen kağıdının zorunlu olup olmadığı yer aldı. Vatandaşlar e- Devlet ve YSK aracılığıyla nerede oy kullanacağını öğrenebiliyor.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Seçmen kağıdı zorunlu mu?

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek. Sayılı günler kala seçmen kağıdının zorunlu olup olmadığı da gündemde yer aldı. Vatandaşlar kağıt olmadan oy kullanıp kullanamayacağını araştırmakta. İşte yerel seçime dair bilgiler...

SEÇMEN KAĞIDI ZORUNLU MU?

Pazar günü sandığa gidecek olanlar seçmen kağıdı olmadan da oy kullanabilecek. YSK ve E- devlet üzerinden nerede oy kullanacağını öğrenenler sandıkta kararını verecek. 

YEREL SEÇİME KAÇ GÜN KALDI? 

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne bugün itibarıyla 7 gün kalmıştır.

Seçmen kağıdı zorunlu mu? - 1. Resim

KAÇ PARTİ KATILACAK?

Seçime 22 siyasi parti ve 27 bağımsız aday katılım sağlayacak. 

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Kaynak: TGRT Haber
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