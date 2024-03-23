Seçmen kağıdı zorunlu mu?

23 Mart 2024 13:23 - Güncelleme : 23 Mart 2024 13:24

Yerel seçimlere bir hafta kaldı

Yerel seçimlere bir hafta kaldı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek. Sayılı günler kala seçmen kağıdının zorunlu olup olmadığı da gündemde yer aldı. Vatandaşlar kağıt olmadan oy kullanıp kullanamayacağını araştırmakta. İşte yerel seçime dair bilgiler...

SEÇMEN KAĞIDI ZORUNLU MU?

Pazar günü sandığa gidecek olanlar seçmen kağıdı olmadan da oy kullanabilecek. YSK ve E- devlet üzerinden nerede oy kullanacağını öğrenenler sandıkta kararını verecek.

YEREL SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne bugün itibarıyla 7 gün kalmıştır.

KAÇ PARTİ KATILACAK?

Seçime 22 siyasi parti ve 27 bağımsız aday katılım sağlayacak.