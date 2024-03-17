17 Mart 2024 21:35 - Güncelleme : 17 Mart 2024 21:39

İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan seher vakti, günün ilk ışıklarının belirmesiyle başlayan ve sabah namazının yaklaştığını müjdeleyen bir zaman dilimidir. Peki, Seher vakti nedir, ne zamandır? Seher vakti ne kadar sürer? Seher vakti hakkında detaylar haberimizde...

SEHER VAKTİNİN NEDİR? ÖNEMİ VE ANLAMI

Seher vakti, Müslümanlar için sabah namazının vaktinin başladığını haber veren manevi bir zaman dilimidir. Günün ilk ışıklarıyla birlikte doğanın uyanışını, huzuru ve tazeliği simgeler. Bu nedenle seher vakti, ibadetin ve maneviyatın yükseldiği anlar arasında kabul edilir. Seher vakti, yaklaşık 2 saat sürer.

SEHER VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Seher vakti, coğrafi konum ve mevsime göre değişkenlik gösterebilir. Genel olarak imsak vaktinden yaklaşık 2 saat önce başlar ve güneşin doğuşuyla sona erer. İmsak vakti, oruç tutmanın başladığı zamanı ifade ederken, seher vakti ise bu sürecin habercisidir. Gündelik namaz takvimleri, her günün seher vaktini belirlemekte yardımcı olabilir.