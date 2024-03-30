Seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper'in hayatı ve biyografisi
Türkiye'nin en popüler seslendirme sanatçılarından biri olan Mazlum Kiper hakkında kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular araştırılıyor. Mazlum Kiper 28 Ağustos 1946 yılında doğmuştur. Detaylar haberimizde...
Türkiye'nin önde gelen seslendirme sanatçılarından olan Mazlum Kiper'in hayatı ve kariyeri insanlar tarafından merak ediliyor. Son zamanlarda gündeme tekrar gelen sanatçı ile ilgili kimdir, nereli gibi soruların cevapları araştırılıyor. İşte merak edilenler...
MAZLUM KİPER KİMDİR?
Mazlum Kiper 28 Ağustos 1946 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Genç yaştan itibaren şehir tiyatrolarında oynamaya başlayan Mazlum Kiper 1969 yılında İsveç'te oyunculuk ve reji eğitimi almıştır. İsveç'te eğitiminin ardından bir süre yaşadıktan sonra 1986 yılında tekrardan Türkiye'ye dönüp şehir tiyatrolarına katılmıştır. Birçok tiyatro oyununda rol alan usta isim yönetmenlik de yaptı. Sinema ve dizi filmlerinde de hem oyunculuk hem seslendirmen olarak rol aldı.
MAZLUM KİPER'İN ROL ALDIĞI ESERLER NELER?
Mazlum Kiper'in rol aldığı bazı tiyatro eserleri şunlardır:
- 1993: Bir Başkası
- 1995: Savaş ve Barış
- 1996: Koca Sinan
- 1998: Hürrem Sultan
- 2001: Herkes Aynı Bahçede
- 2002: Bizans Düştü
- 2002: Hamlet
- 2005: Bir Yaz Gecesi Rüyası
- 2007: Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe
- 2008: Balıkesir Muhasebecisi
Mazlum Kiper'in rol aldığı filmler ise şöyle:
- 1984: Kardeş Kanı
- 1991: Terminatör 2
- 1995: Oyuncak Hikayesi - (Seslendirme)
- 1997: Mektup
- 1997: İlişkiler
- 1999: Kurtlar Sofrası
- 1999: Oyuncak Hikayesi 2 - (Seslendirme)
- 2000: Dikkat Bebek Var
- 2000: Kurt Kapanı
- 2000: Abuzer Kadayıf
- 2002: Kınalı Kar
- 2004: Sahra
- 2004: Yabancı Damat
- 2006-2017: Karayip Korsanları Serisi - (Seslendirme)
- 2007: Oyun Bitti
- 2007: Sinekli Bakkal
- 2009: Aşk Bir Hayal
- 2009: Terminatör 4
- 2010: Oyuncak Hikâyesi 3 - (Seslendirme)
- 2011: Yıllar Sonra
- 2012: Hile Yolu
- 2018: İkizler Memo-Can
- 2019: Our Planet - (Seslendirme)
- 2023: Teşkikat-ı Mahsusa