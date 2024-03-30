Seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper'in hayatı ve biyografisi

30 Mart 2024 17:40 - Güncelleme : 30 Mart 2024 18:27

Türkiye'nin önde gelen seslendirme sanatçılarından olan Mazlum Kiper'in hayatı ve kariyeri insanlar tarafından merak ediliyor. Son zamanlarda gündeme tekrar gelen sanatçı ile ilgili kimdir, nereli gibi soruların cevapları araştırılıyor. İşte merak edilenler...

MAZLUM KİPER KİMDİR?

Mazlum Kiper 28 Ağustos 1946 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Genç yaştan itibaren şehir tiyatrolarında oynamaya başlayan Mazlum Kiper 1969 yılında İsveç'te oyunculuk ve reji eğitimi almıştır. İsveç'te eğitiminin ardından bir süre yaşadıktan sonra 1986 yılında tekrardan Türkiye'ye dönüp şehir tiyatrolarına katılmıştır. Birçok tiyatro oyununda rol alan usta isim yönetmenlik de yaptı. Sinema ve dizi filmlerinde de hem oyunculuk hem seslendirmen olarak rol aldı.

MAZLUM KİPER'İN ROL ALDIĞI ESERLER NELER?

Mazlum Kiper'in rol aldığı bazı tiyatro eserleri şunlardır:

1993: Bir Başkası

1995: Savaş ve Barış

1996: Koca Sinan

1998: Hürrem Sultan

2001: Herkes Aynı Bahçede

2002: Bizans Düştü

2002: Hamlet

2005: Bir Yaz Gecesi Rüyası

2007: Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe

2008: Balıkesir Muhasebecisi

Mazlum Kiper'in rol aldığı filmler ise şöyle: