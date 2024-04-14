Şevval Ayı orucu fazileti

14 Nisan 2024 14:54 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 14:56

Şevval ayı, Ramazan ayının hemen ardından gelir ve Müslümanlar için önemli bir dönemi temsil eder. Bu ayda tutulan oruçlar, pek çok fayda ve fazileti beraberinde getirir. İslam geleneğine göre, Şevval ayında altı gün oruç tutmanın sevabı, Ramazan ayındaki oruç tutmanın sevabıyla eşdeğerdir. Bu sebeple, Müslümanlar için Şevval ayı oruçları büyük bir öneme sahiptir.

BORCU OLAN ŞEVVAL ORUCU TUTABİLİR Mİ?

Şevval ayında altı gün orucunu sünnet niyetine tutmak mümkündür. Ancak, eğer kaza orucu borcunuz varsa, öncelikle kaza orucunu tutmanız gerekmektedir. Hem kaza hem de sünnet orucunu aynı anda tutmak uygun değildir. Eğer zaman veya imkanınız kısıtlıysa, öncelikle kaza oruçlarınızı tutmanız tavsiye edilir.

ŞEVVAL ORUCU KAZAYA SAYILIR MI?

Şevval ayında tutulan oruçlar, nafile olarak kabul edilir ve Ramazan ayında tutulmayan oruçların yerine geçmez. Bu nedenle, Ramazan ayında tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi gerekmektedir. Şevval ayındaki oruçlar, sadece nafile ibadet olarak kabul edilir ve kaza oruçlarının yerine geçmez.