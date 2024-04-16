Sinema tarihinin en başarılı filmlerinden IMDb puanı en yüksek filmler listesi

16 Nisan 2024 18:32 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 18:37

Tüylerinizi diken diken edecek IMDB en yüksek puanlı korku filmleri 2024

Tüylerinizi diken diken edecek IMDB en yüksek puanlı korku filmleri 2024

Film izlemek insana keyif verir. Başarılı ve iyi bir film izlemek ise daha çok keyiflidir. Korku, komedi, bilim kurgu, drama filmlerinin en iyileri yazımızın devamında yer almaktadır.

FORREST GUMP (1994)

Başrolü Tom Hanks'in oynadığı filmde Hanks zeka seviyesi 75’in üstünde olan bir adam rolünü almakta ve hikaye buradan başlamaktadır.

FOUR GOOD DAYS (2020)

IMDb puanı 6.4 olan en iyi dram filminin hikayesi bir annenin kızını madde bağımlılığından kurtarmasıyla geçen 4 günde yaşadıklarını konu ediniyor.

SPENCER (2021)

IMDb 6.6 olan Spencer filmi İngiltere kraliyet ailesinin gerçek yaşanmış hikayesini anlatmakta.

THE LOST DAUGHTER (2021)

IMDb puanı 6.7 olan bu film bir kadının kumsal tatilinde geçmişiyle yüzleşecek iken daha da huzursuz olmasını konu edinir. Peki deniz insana her zaman huzur mu verir?

NİNE DAYS (2020)

IMDb 6.8 olan filmde inzivaya çekilmiş bir adam (Will) ruhlarla iletişim kurar. Ruhları birçok kez test eden Will, ruhların doğmak için uygunluğunu kontrol eder.

KÖPEĞİN PENÇESİ (2021)

IMDb puanı 6.9 olan filmde birbirinden farklı karakterde iki kardeşin hikayesini konu ediniyor. Çiftlik sahibi olan kardeşlerden biri olan Phil zayıflıktan nefret etmekte. George ise sevgi dolu bir ruha sahiptir. Bu iki kardeşin hayatı yakın gelecekte alt üst olacaktır.

THE FRENCH DİSPATCH (2021)

IMDb puanı 7.2 olan film 1950’li yıllarda Paris’te bir Amerikan gazete bürosunda yaşananları konu ediniyor. The New Yorker dergisinde yayımlanan makalelerden esinlenmiştir.

CİNDERELLA MAN (2005)

IMDb 8.0 puan alan 29 Buhran dönemini anlatan film, dünya ağır siklet şampiyonasını kazanmak için geri dönen sözde devrilmiş olan boksör James J. Braddock’un gerçek hikayesini anlatmakta.

İYİ, KÖTÜ VE ÇİRKİN (1966)

IMDb puanı 8.8 olan bu filmde ıssız bir mezarlığa gömülmüş hazine bulma yarışında üç kişiye tek kişi olan ittifaka iki adamın katılmasıyla ödül avcılığı dolandırıcılığı olayları başlar.

KARA ŞÖVALYE (2008)

IMDb 9 puan alan film, Joker ve Batman’in savaşını anlatır. Joker olarak bilinen tehdit Gotham halkına kaos getirmekte ve Batman adaletsizlikle savaşmaktadır. Batman yeteneğinin psikolojik ve fiziksel testlerinden birini kabul etmelidir.

ER RYAN’I KURTARMAK (1998)

8.6 IMDb puanı alan film, Normandiya çıkarmalarından sonra bir grup ABD askeri, kardeşleri öldürülen bir paraşütçü olan Er Ryan’ı geri almak için düşman hatlarının gerisine gidip kurtarma çabalarını anlatır.

KUZULARIN SESSİZLİĞİ (1991)

IMDb 8.6 puan alan film, genç bir FBI ajanının kurbanlarının derisini yüzen bir seri katili aramak için yamyam bir katilden yardım almasını anlatır.

JOKER (2009)

IMDb puanı 8.4 olan filmde 1980’lerde stand-up komedyeni olan Joker’in gittikçe başarısızlıklarla yüzleşmesi sonucunda çıldırır. Gotham’de suç ve kaos dolu bir hayata dönüp psikopat bir suç figürü haline gelir.

SOYSUZLAR ÇETESİ (2009)

8.4 IMDb puanı alan film, II.Dünya Savaşı’nda Nazi işgalindeki Fransa’da bir grup Yahudi ABD askeri tarafından Nazi lideri Hitler’e suikast planı, bir tiyatro sahibinin aynı şey için intikamcı planlarıyla örtüşüyor.