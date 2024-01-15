15 Ocak 2024 16:23 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 16:23
Sırbistan vize istiyor mu? Sırbistan'a kimlikle gidilebilir mi?
“Sırbistan’a vizesiz gidiliyor mu?” sorusu son zamanlarda internette en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, Sırbistan vize istiyor mu? Türkiye'den Sırbistan'a seyahat için vize almak gerekiyor mu? İşte detaylar…
Editör: Onurcan Şimşek / Kaynak: TGRT HABER
Sırbistan, bordo, yeşil, gri ya da siyah pasaport sahibi Türk vatandaşlarından 90 günü geçmemek kaydı ile vize istemiyor.
SIRBİSTAN VİZE İSTİYOR MU?
Sırbistan vize gerekip gerekmediği en çok merak edilen ülkelerden biridir. Sırbistan, bordo, siyah, gri ya da yeşil pasaport sahiplerinden 90 günü aşmamak kaydı ile vize istemez. Fakat pasaport zorunludur. Ayrıca 90 günü aşan seyahatler için vize gereklidir.
Türk vatandaşlarının Sırbistan vizesi için Sırbistan Konsolosluğuna gerekli evrakları toplayarak başvurması gerekmektedir.
SIRBİSTAN'A KİMLİKLE GİDİLİR Mİ?
Sırbistan'a Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile gidilememektedir. Sadece pasaport geçerlidir.