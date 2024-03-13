Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka’nın hayatı ve biyografisi

13 Mart 2024 19:24 - Güncelleme : 13 Mart 2024 19:26

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz isimler arasında yer alan Mehmet Yarka’nın kim olduğu araştırılıyor. Şanlıurfa Belediye Başkanı olan Mehmet Yarka hakkında kimdir, kaç yaşında soruları araştırıldı. Yarka’nın hayatına dair bilgiler…

ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Şanlıurfa Belediye başkanlığını görevini Mehmet Yarka yapmaktadır.

MEHMET YARKA KİMDİR?

29 Ocak 1963 yılında Şanlıurfa’da dünyaya geldi. Lise hayatını Şırnak’ta tamamlayan Yarka, 1986 yılında Anavatan Partisi ile siyasi hayatına başladı. 1989 senesinde belediye meclis üyesi ve belediye başkan vekili görevlerini yapmıştır. Şırnakspor Kulübünü kuran Yarka, 2003- 2005 seneleri aralığında Şırnakspor Kulübü başkanlığı yapmıştır. 2004 senesinde belediye başkan adayı oldu fakat seçilemedi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.