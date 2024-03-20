20 Mart 2024 16:12 - Güncelleme : 20 Mart 2024 16:28

Türkiye'nin Elazığ ilinde bugün görülen ve halk arasında deprem habercisi olarak bilinen Sirrokümülüs bulutları insanlar tarafından merak ediliyor. Sirrokümülüs bulutlarının neyin habercisi olduğunu ve diğer bulutlardan farkının ne olduğu insanlar tarafından araştırılıyor. Peki Sirrokümülüs bulutları nedir? Sirrokümülüs bulutları neyin habercisidir? İşte detaylar...

SİRROKÜMÜLÜS BULUTLARI NEDİR?

Sirrokümülüs bulutları 5 ila 12 km arası yükseklikte bulunur. Buz kristalleri ve soğuk su damlacıklarından oluşan bu bulutlar küçük ve parçalı şekildedir. Sürülmüş bir tarla görüntüsü veren bu bulutlar ortaya çıktıktan kısa süre sonra yok olur. Diğer bulut çeşitlerine göre de oldukça nadir görülür.

SİRROKÜMÜLÜS BULUTLARI NEYİN HABERCİSİDİR?

Sirrokümülüs bulutları halk arasında depremin habercisi olarak bilinmektedir. Ancak bu durum kanıtlanmamıştır. Sirrokümülüs bulutları konveksiyon olayları, orajlı bir hava kütlesinin gelmesinin habercisi olabilir. Aynı şekilde Sirrokümülüs bulutları batıdan geliyorsa sıcak cephe habercisi olarak da bilinmektedir. Genel olarak Sirrokümülüs bulutları ortaya çıktıktan sonra 18 ila 36 saat içerisinde yağış gözlemlenir.