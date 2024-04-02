Şişli yangınında kaç kişi hayatını kaybetti, nerede oldu? İstanbul Valisi Davut Gül 27 kişinin hayatını kaybettiği yangına dair detayları açıkladı
Şişli Gayrettepe'de bugün meydana gelen yangında ölü sayısı artarken nerede olduğu merak edildi. Tadilatta olan eğlence merkezinde patlama sonucu çıkan yangın olayı hakkında İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamada bulundu.
2 Nisan günü öğlen saatlerinde Şişli'de çıkan yangının ardından nerede olduğu merak edilmişti. Yangında 27 kişi hayatını kaybederken çalışmalar devam ediyor.
Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta olan olay, tadilatta olan 14 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı esnada patlama oldu. Patlamanın ardından ise binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri çalışmalara devam ediyor.
İstanbul Valiliği, 27 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralanan 3 kişinin tedavisinin devam ettiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığını şöyle duyurdu: "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, 2 Mülkiye Müfettişimiz görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz olay yerine hareket etmiştir. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."