Slacktivism nedir? Facebook, X (Twitter) ve Instagram'da sıklıkla yapılan slactivism gündemi nasıl etkiler?,

12 Ocak 2024 12:40 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 13:59

Günümüzde çok geniş kitlelere ulaşan sosyal medya hayatımıza yeni terimler sokmaya devam ediyor. Slactivism nedir? Tembel eylemci kime denir? Sosyal medya kullanıcıları eylem ve etkinliklere nasıl katılım sağlıyor? Cevabı haberimizde…

SLACKTIVISM NE DEMEK?

Slacker kelime anlamı olarak tembel ve activism ise kelime anlamı olarak aktivizm, etkincilik anlamlarına gelmektedir. Bu iki kelimeden türetilmiş Slactivism kavramı ise eylem ve protestolara fiziksel olarak katılmayan, ancak sanal ortamdan aktivist hareketlere katılanlara denmektedir. Bir başka deyişle “tembel eylemcilik olarak” tanımlanan Slactivism fiziki bir eylemde bulunmadan pasif bir biçimde bir eylemi desteklemektir.

SLACKTIVISM NEDİR, GÜNDEMİ NASIL ETKİLER?

Slactivismde bireyler sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları beğenme, RT yapmak, yorum yapmak gibi eylemlerle istediği faaliyet, eylem veya görüşü onaylar veya karşı çıkar. Ancak başka bir eylemde bulunmazlar. Örneğin çevre kirliliği ile ilgili içerikleri RT yapan bir birey konu ile ilgili hiçbir fiziki çalışmaya katılmaz sadece sosyal medyadan yaptığı etkinlikleri yeterli görür.

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TEMBEL EYLEMCİ NE YAPAR?

Bireyleri fiziksel hareketlerden alıkoyan ise çoğu zaman sosyal medyada yaptıkları etkinliklerin kendilerini tatmin etmesidir. İlgilendiği veya sorumluluk duyduğu konu ile ilgili üzerine düşeni sosyal medyadan yerine getirdiğini ve başka bir şey yapmasına gerek olmadığına kanaat getirirler.

Slactivism ile ilgili tüm kötü yorumlara rağmen günümüzde sosyal medyanın gücünün giderek artması göz önünde bulundurulursa aslında gündem belirlenmesi ve kamuoyu düşüncelerinin yönlendirilmesinde önemli rolleri olduğu da inkar edilemez. Sadece paylaşım yapıyor olmak bile şu an sosyal medyada oluşturabileceği bir etki ile bazı fiziksel etkinlik ve eylemlerden daha etkili olabilir.