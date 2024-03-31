31 Mart 2024 23:30 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:24

Karabük'te dikkat çeken seçim sonucu: Türkiye'nin en genci oldu

Karabük'te dikkat çeken seçim sonucu: Türkiye'nin en genci oldu

Türkiye bugün sandık başına gitti. Seçimlerin ardından ilk resmi olmayan sonuçlar açıklanmaya başladı. Sol Parti'nin kazandığı il ve ilçeler araştırılıyor. Sol Parti resmi olmayan ilk sonuçlara göre 1 ilçede kazandı. Detaylar haberimizdedir.

SOL PARTİ KAÇ İLÇEDE KAZANDI?

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Sol Parti sadece Tunceli'nin Hozat ilçesinde belediye başkan adayı çıkardı. Partinin adayı Aydın Kaya yüzde 23,50 oy alarak seçildi. Hozat ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre açılan sandık durumu ise yüzde 100 olarak açıklandı.