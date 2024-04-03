Son 6 aylık enflasyon oranları yüzde kaç?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarının son 6 ayı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan bilgilere göre 2024 Mart ayı enflasyon oranı aylık olarak 3,16 artarken yıllık yüzde 68,50 oldu. İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay enflasyon rakamları açıklanıyor. 2024 yılının Mart ayı enflasyonu aylık olarak 3,16 arttı ve yıllık yüzde 68,50 olarak açıklandı. Vatandaşlar bu açıklamanın ardından son 6 ayın enflasyon oranlarını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde...
TÜİK'E GÖRE SON 6 AYIN EFNLASYON ORANLARI NEDİR?
TÜİK tarafından açıklanan bilgilere göre son 6 ayın aylık ve yıllık enflasyon değişim oranları şöyle:
2024-03 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 68,50 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 3,16
2024-02 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 67,07 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 4,53
2024-01 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 64,86 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 6,70
2023-12 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 64,77 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 2,93
2023-11 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 61,98 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 3,28
2023-10 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 61,36 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 3,43