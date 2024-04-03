Son 6 aylık enflasyon oranları yüzde kaç?

03 Nisan 2024 10:33 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 10:47

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay enflasyon rakamları açıklanıyor. 2024 yılının Mart ayı enflasyonu aylık olarak 3,16 arttı ve yıllık yüzde 68,50 olarak açıklandı. Vatandaşlar bu açıklamanın ardından son 6 ayın enflasyon oranlarını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde...

TÜİK'E GÖRE SON 6 AYIN EFNLASYON ORANLARI NEDİR?

TÜİK tarafından açıklanan bilgilere göre son 6 ayın aylık ve yıllık enflasyon değişim oranları şöyle:

2024-03 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 68,50 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 3,16

2024-02 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 67,07 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 4,53

2024-01 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 64,86 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 6,70

2023-12 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 64,77 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 2,93

2023-11 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 61,98 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 3,28

2023-10 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 61,36 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 3,43