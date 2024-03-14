Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Son depremler listesi 14 Mart! Kahramanmaraş, Hatay, Malatya az önce meydana gelen depremler ve şiddetleri
14 Mart 2024 14:29 - Güncelleme : 14 Mart 2024 14:35

Son depremler listesi 14 Mart! Kahramanmaraş, Hatay, Malatya az önce meydana gelen depremler ve şiddetleri

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi aracılığıyla gün içerisinde olan depremlerin nerede olduğuna ve kaç büyüklüğünde olduğuna ulaşabiliyoruz. 14 Mart günü Çanakkale, Kahramanmaraş, Malatya'da deprem mi oldu sorusunun cevabı haberimizdedir. İşte son depremler listesi...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Afad, Kandilli Rasathanesi, Deprem

Az önce meydana gelen depremlere ait bilgilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sayesinde ulaşıyoruz. Sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu sorusuna cevap arıyor. 14 Mart bugün Kahramanmaraş, Çanakkale, Hatay, Balıkesir'de meydana gelen depremlere ait bilgiler...

BUGÜN OLAN SON DEPREMLER

14 Mart günü ülkemizde olan son depremler Kandilli Rasathanesi verilerine göre şöyle:

Son depremler listesi 14 Mart! Kahramanmaraş, Hatay, Malatya az önce meydana gelen depremler ve şiddetleri - 1. Resim

SON DEPREMLER İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bugün olan depremlerin kaç şiddetinde ve nerede olduğu bilgilerine Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla ulaşıyoruz. Sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu sorusunun cevabına son depremler listesi sayesinde ulaşıyor.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...