14 Mart 2024 14:29 - Güncelleme : 14 Mart 2024 14:35
Son depremler listesi 14 Mart! Kahramanmaraş, Hatay, Malatya az önce meydana gelen depremler ve şiddetleri
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi aracılığıyla gün içerisinde olan depremlerin nerede olduğuna ve kaç büyüklüğünde olduğuna ulaşabiliyoruz. 14 Mart günü Çanakkale, Kahramanmaraş, Malatya'da deprem mi oldu sorusunun cevabı haberimizdedir. İşte son depremler listesi...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Az önce meydana gelen depremlere ait bilgilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sayesinde ulaşıyoruz. Sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu sorusuna cevap arıyor. 14 Mart bugün Kahramanmaraş, Çanakkale, Hatay, Balıkesir'de meydana gelen depremlere ait bilgiler...
BUGÜN OLAN SON DEPREMLER
14 Mart günü ülkemizde olan son depremler Kandilli Rasathanesi verilerine göre şöyle:
SON DEPREMLER İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Bugün olan depremlerin kaç şiddetinde ve nerede olduğu bilgilerine Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla ulaşıyoruz. Sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu sorusunun cevabına son depremler listesi sayesinde ulaşıyor.
Kaynak: TGRT Haber